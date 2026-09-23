Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, 24 gram uyuşturucuyla yakalandı

Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, 24 gram uyuşturucuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve teminini önlemeye yönelik operasyonunda Yörük ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 gram uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi
Yörük ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yapılan denetimlerde E.T, B.K, S.E, E.K, H.U, M.E.K. ve S.O'nun üzerleri arandı.
Aramada toplam 24 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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