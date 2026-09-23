Edirne Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, 24 gram uyuşturucuyla yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi

Yörük ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yapılan denetimlerde E.T, B.K, S.E, E.K, H.U, M.E.K. ve S.O'nun üzerleri arandı.

Aramada toplam 24 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.