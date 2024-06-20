Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Edirne'de 14, Kırklareli'de 35 ve Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'da yapılan huzur ve güven uygulamasında ise 1069 araç kontrol edildi, 1495 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

20.06.2024 09:53
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-19 Haziran tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Denetimlerde yakalanan 35 düzensiz göçmen işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

Ekipler uygulamada 7 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uygulamada 1069 araç kontrol edildi, 1495 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik kurallarını ihlal eden 24 sürücüye 162 bin lira para cezası uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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