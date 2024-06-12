Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimi - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimi

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere market ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini artırdı. Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere idari işlem uygulandı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

12.06.2024 13:41
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Ticaret müdürlükleri ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işletmelerde fiyat etiketlerini denetledi.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, başta tatlı satışı yapılan iş yerleri olmak üzere market ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini artırdı.

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmeler hakkında idari işlem uygulandı.

Esnaf Selim Doğrugüven, denetimlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tüm işletmelerin kurallara uyması gerektiğini belirten Doğrugüven, "Bu tip denetimlerin olmasını gönülden destekliyoruz. Merdiven altı üretim, ruhsatsız iş yerleri ve kalitesiz üretim yapan yerlerin önüne geçilmesi gerekiyor." dedi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Kaynak: AA

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