Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkiliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serin ve gölge yerlerde vakit geçiriyor. Sıcak hava, sokak hayvanlarını da etkilerken, esnaf da zorlu bir dönem yaşıyor. Vatandaşlar güneşten korunmak için şapka alırken, bazıları park ve bahçelerdeki çeşmelerde serinlemeye çalışıyor.

12.06.2024 15:39
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Edirne'de vatandaşlar, kapalı çarşı, park, bahçe gibi serin ve gölge yerlerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kuşlar süs havuzlarının başından, sahipsiz köpekler ise gölge alanlardan ayrılmadı.

Bunaltıcı sıcaklardan esnaf da etkilendi.

Tava ciğer ustası Fevzican Noyan, AA muhabirine, Edirne'de son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığını söyleyerek, "Hava şartları bizi zorluyor, zaten kızgın yağın karşısındayız, işimizi de zorlaştırıyor ama tava ciğeri severek yapıyoruz." dedi.

Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Burak Öztekin de hem Edirneliler hem de turistlerin güneşten korunmak için şapka aldığını, satışların arttığını belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kırklareli'nde vatandaşlar, öğle saatlerinde ev ve iş yerlerinden çıkmamayı tercih etti. Dışarıda olanlar da güneşten korunmak için park ve bahçelerde ağaçların gölgesine sığındı.

Bazı vatandaşlar, park ve bahçelerdeki çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Uğur Kayıkçı, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyede olduğunu söyledi.

Sürekli elini, yüzünü ve ayaklarını yıkayıp serinlemeye çalıştığını ifade eden Kayıkçı, "Çok sıcak, sürekli gölgeye geçmeye çalışıyorum. Gölgede bile bazen durulmuyor." diye konuştu.

Tekirdağ'da da sıcaktan bunalanlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar kapalı alanları tercih ederken, bazıları da denize girerek serinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika

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