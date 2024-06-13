Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edirne'de polis ekipleri, kent merkezi ve Keşan'daki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 63 uyuşturucu hap ve 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen U.K, E.T. ve T.E.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.