Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de yapılan denetimlerde 5 kişi durduruldu ve üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tekirdağ'da ise 3 zanlıya yönelik operasyonda 50 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 22 uyuşturucu hap ve 18 bin lira ele geçirildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

27.06.2024 09:17
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 34 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 50 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki operasyonda da 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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