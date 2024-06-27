Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 34 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 50 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki operasyonda da 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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