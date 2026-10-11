Edirne Lalapaşa\'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 50 dekar ağaçlık zarar gördü.

Edirne'de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Lalapaşa ilçesinin Hanlıyenice köyünde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle çalışmalara destek oldu.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.