Edirne Lalapaşa'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 50 dekar ağaçlık zarar gördü. - Son Dakika
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Edirne Lalapaşa'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 50 dekar ağaçlık zarar gördü.

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Edirne Lalapaşa\'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 50 dekar ağaçlık zarar gördü.
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Lalapaşa'nın Hanlıyenice köyünde anızda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlığa sıçradı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri ile köylülerin desteğiyle söndürüldü; yaklaşık 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Edirne'de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Lalapaşa ilçesinin Hanlıyenice köyünde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle çalışmalara destek oldu.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Lalapaşa'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 50 dekar ağaçlık zarar gördü. - Son Dakika
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