Edirne Meclisi'nde İmar ve Şehitlik Raporları Kabul Edildi - Son Dakika
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Edirne Meclisi'nde İmar ve Şehitlik Raporları Kabul Edildi

Edirne Meclisi\'nde İmar ve Şehitlik Raporları Kabul Edildi
03.06.2026 15:50
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Edirne İl Genel Meclisi'nde imar ruhsatları ve şehitlik bakım çalışmaları ele alındı. 2025'te 92 yapı ruhsatı düzenlenirken, şehitliklerde son 5 yıldır yenileme sürüyor. 3 önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, 2025 yılında İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden 92 yapı ruhsatı ve 174 Valilik İnşaat İzin Belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu ise il genelindeki şehitliklerde son 5 yılda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Raporda, Edirne merkezdeki Jandarma Şehitliği, Babadan Oğula Şehitliği, Balkan Şehitliği Abidesi, Askeri Hastane Şehitliği ve Kayapa Şehitliği ile Süloğlu'ndaki Geçkinli Şehitliği ve Havsa Şehitliği'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüşmelerin ardından gündemdeki 3 önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Meclisi'nde İmar ve Şehitlik Raporları Kabul Edildi - Son Dakika

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