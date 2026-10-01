Edirne Meriç Büyükaltıağaç\'ta biçerdöver yangında kullanılamaz hale geldi

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde tarlada park halinde bulunan kalkınma kooperatifine ait biçerdöver çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait bir tarlada park halinde duran biçerdöverde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm biçerdöveri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.