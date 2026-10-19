Edirne Meriç\'te Muhtarlar Günü programında birlik ve beraberlik mesajı verildi

Edirne Meriç'te Muhtarlar Günü programında birlik ve beraberlik mesajı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meriç'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ın katıldığı törenin ardından muhtarlarla kahvaltı programında birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı ve Belediye Başkanı Yunus Atay, Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.
Törenin ardından düzenlenen kahvaltı programında ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi.
Programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Kaynak: AA
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