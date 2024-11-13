Edirne Millet Bahçesi Açılıyor - Son Dakika
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Edirne Millet Bahçesi Açılıyor

Edirne'deki Millet Bahçesi, ay sonunda Meriç Nehri kenarında açılacak. Çeşitli dinlenme alanları sunacak.

13.11.2024 19:39
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Edirne'deki Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Meriç Nehri kenarındaki Millet Bahçesi ay sonunda açılacak

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarında bulunan (Söğütlük) Millet Bahçesi'ni ay sonunda vatandaşların kullanımına açmayı planladıklarını söyledi.

Edirne'de oturma mekanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, nehir kenarı seyir alanlarıyla kentin önemli dinlenme alanlarından biri olacak Söğütlük Millet Bahçesi'nin Kasım ayının sonunda açılması planlanıyor.

Meriç Nehri'nin her iki tarafında da çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Sezer, çalışmalarda sona gelindiğini ve estetik düzenlemelerin devam ettiğini söyledi. Kasım ayı sonu gibi ziyarete açmayı düşündüklerini vurgulayan Vali Sezer, resmi açılış için henüz tarihin net olmadığını aktardı.

Meriç Nehri'yle bütünleşik olarak yaklaşık 500 dekarlık alanı kapsayacak Millet Bahçesi, piknik alanları, spor sahaları, nehir kenarı bisiklet yolları, kütüphane ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi çalışmaları tamamlandığında Edirne için cazibe merkezi haline gelecek. Çalışmalar tamamlanınca hem Edirnelilerin, hem de ziyaretçilerin nehirlerden daha fazla istifade etmesi sağlanacak.

Kaynak: İHA

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