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Edirne'nin güneyinde kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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Edirne'nin güneyinde kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden 50-80 km/sa hızında rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Edirne\'nin güneyinde kuvvetli fırtına uyarısı
06.01.2024 - 14:04,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne'nin güneyi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu gece saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyinde ( Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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