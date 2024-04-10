Edirne\'nin İpsala ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.