Edirne'nin Mutancana Lezzeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'nin Mutancana Lezzeti

Edirne\'nin Mutancana Lezzeti
24.02.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne saray mutfağının vazgeçilmezi mutancana, tatlı-tuzlu dengesiyle beğeni topluyor.

Edirne saray mutfağının bugüne ulaşan lezzetlerinden mutancana, yörede sevilerek tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden mutancananın yapımı anlatıldı.

Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla hazırlanıyor.

Böylece damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in "en sevdiği yemek" olarak rivayet edilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Yemeğin hazırlanışını AA muhabirine anlatan şef Hasan Çetin, mutancananın 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren yapılan Trakya yöresine ait bir lezzet olduğunu söyledi.

Mutancananın o dönemlerde lezzetiyle saray mutfağı yemekleri arasına dahil edildiğini belirten Çetin, "Mutancana, Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün mutancana yapılırken çeşitliliğe de gidilmiştir. Aslında kuzuyla yapılırken dana ve tavuk etleriyle yapılan çeşitleri de sevilerek tüketilmektedir." diye konuştu.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de verimli Edirne topraklarına Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket taşıdığını dile getirdi.

Osmanlı başkenti Edirne'deki saray mutfağının kentteki yemek çeşitliliğini de etkilediğini ifade eden Soytürk, mutancananın da bu yemeklerden biri olduğunu belirtti.

Soytürk, mutancananın bir kültürün, tarladan çıkan ürünün ve dost meclislerinde paylaşılan lezzetin adı olduğunu kaydetti.

Mutancana için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4-6 kişilik)???????

500 gram kuzu eti (isteğe bağlı dana eti kullanılabilir)1 avuç badem5-6 adet kuru incir5-6 adet kuru kayısı1 avuç kuru üzüm3-4 adet kuru mürdüm eriği1 yemek kaşığı bal1 tatlı kaşığı tarçın6-7 arpacık soğan (kıska)2 diş sarımsakTuzTereyağıYapılışı ???????

Arpacık soğan ve sarımsak doğranıp tereyağında pembeleşene kadar kavrulur.Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.Et suyu ilave edilir, ardından arpacık soğanı eklenir.Etler yumuşamaya başlayınca incir, kayısı, üzüm, erik ve badem katılır.Tarçın, tuz ve bal eklenir.Kısık ateşte tüm malzemeler özleşene kadar pişirilir.Sıcak olarak servis edilir.* Tarif, Edirne'nin önemli lezzet taşıyıcılarından 40 yıllık aşçı Hasan Çetin tarafından verilmiştir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Edirne, Kültür, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin Mutancana Lezzeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:57
Mustafa Sandal’ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:27. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'nin Mutancana Lezzeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.