Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Akbulut, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğrafına oy veren Akbulut, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafını seçti.
"Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafına oy veren Akbulut, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.
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