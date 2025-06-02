Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı - Son Dakika
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Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı

Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı
02.06.2025 20:11
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Edirne'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Çevre Şenliği'nde Edirne Söğütlük Millet Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

Edirne'de Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Çevre Şenliği'nde Edirne Söğütlük Millet Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, Edirne Valisi Yunus Sezer'in öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergiyi açılışıyla başladı.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, merakla beklenen Millet Bahçesi'nin vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Sezer, resmi açılışın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yapımı tamamlanan Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin çok güzel bir alan haline geldiğine işaret eden Vali Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu güzel mekan Edirne açısından çok önemli. Yeşiliyle, çevre düzenlemesiyle belki de Türkiye'deki en güzel alanlardan bir tanesi bugün vatandaşlarımızla buluştu. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ayrıca bu hafta Çevre Haftası. Ülke olarak "Sıfır Atık" Projesi'ni büyük bir gururla yürütüyoruz. Bu projeyi bütün dünyaya örnek olacak şekilde sürdürüyoruz. Bu manada da kıymetli hemşerilerim çevremizin temiz tutulması, güzel korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa bırakmak hepimizin en büyük görevi, en büyük vazifesidir. Çevre bilinciyle yetişecek gençler, geleceğin güçlü bireyleri olacaktır."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Meriç Nehri kenarındaki Millet Bahçesi'nin vatandaşların kullanımına açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'nın konuşması sonrası protokol üyeleri Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ni gezdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, İdare Mahkemesi Başkanı Selim Albayrak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Millet Bahçesi hakkında

Edirne'nin en önemli dinlenme alanı olacak Millet Bahçesi 515 dönümlük alanın 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi.

Doğal yapının korunmasına özen gösterilen alanda ömrünü tamamlamış tehlike arz eden ağaçlar budanarak veya kaldırılarak alan temizlendi, yerine ortalama 5 yaşında 2 bin 336 ağaç dikildi. Alan gül, lale gibi çiçeklerle süslendi.

Söğütlük Millet Bahçesi'ne 5 kilometresi orman içinden ve Meriç Nehri kenarından geçen bisiklet yolu ile 10 kilometre uzunluğunda doğal zeminli patika yol inşa edildi.

Nehir kenarında taşkın riski oluşturmayacak şekilde basamaklı oturma alanları ile ormana 64 çeşme yapıldı.

Alanda spor sahaları, çocuk oyun alanları, oturma ve piknik alanları, sosyal donatılar, kır kahveleri, sebze satış noktaları, kütüphane ve otopark da bulunuyor.

Millet bahçesi, vatandaşların kullanımına hafta başında sunulacak. Saat 06.00'dan itibaren ziyarete açık olacak alanda yaklaşık 50 personel görev yapacak, güvenlik amacıyla 200'e yakın kamera ile millet bahçesi izlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı - Son Dakika

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