Edirne Sümbülü bitkisinin koruma ve takip çalışmaları sürüyor

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Trakya'nın endemik türlerinden, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Edirne Sümbülü bitkisini koruma ve takip çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi ekipleriyle birlikte bitkinin yayılış gösterdiği alanları kontrol etti.

Ekipler, Türkiye'de sadece Trakya'da yetişen türün kaçakçılığını önlemek amacıyla bulunduğu bölgeleri kontrol ederek fotoğrafladı.

Edirne Sümbülü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 2018'de hazırlanan eylem planı kapsamında koruma ve izleme altında bulunuyor.