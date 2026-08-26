Edirne Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı
Edirne'de valilikte tanıtım ve turizm geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.
Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, oda başkanları, dernek temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.
Toplantıda, kentin tanıtımına ve turizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA
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