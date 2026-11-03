Edirne Tarım Müdürü Köse, yeni Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Tarım Müdürü Köse, yeni Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Tarım Müdürü Köse, yeni Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban\'ı tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; tarımsal üretim ve ticaret görüşüldü. Köse, Kurban'ı tebrik ederken Meriç Kaymakamı Odabaşı da Subaşı'da vatandaşları evinde ziyaret edip taleplerini dinledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Edirne'nin tarımsal üretimi, tarımsal ticareti ve sektörün gelişimine yönelik konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, Kurban ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Odabaşı'ndan ziyaretler

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Subaşı beldesinde Mahmut İltan, Ali Arıkan ve Fatma Çakır'ı evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı, ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Odabaşı, ev ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
EkonomiSubaşıKurbanEdirneGüncelMeriçTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
10:51
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah’a Türk vatandaşlığı sürprizi
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:57:49. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Tarım Müdürü Köse, yeni Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android