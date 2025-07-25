Edirne Tarım Müdürü Meriç Nehri\'nde İncelemede Bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç Nehri sulama havzasında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayazıt su seviyesi düşüşüne karşı alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi.

Ardından, üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, sorun ve talepleri dinledi.

Bayazıt, üretimin sürdürülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

???????