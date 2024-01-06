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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havsa'ya bağlı Osmanlı ve Taptık köylerinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın da katıldığı toplantıda, üreticilere tarımsal sulama, üretim planlaması, sözleşmeli üretim, tarımsal desteklemeler ve TARSİM konularında bilgi verildi. Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
06.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Havsa'ya bağlı Osmanlı ve Taptık köylerinde yapılan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ta katıldı.

Üreticiler, tarımsal sulama, üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, tarımsal desteklemeler ve TARSİM konularında bilgilendirildi.

Bayazıt, üreticilere bereketli sezon geçirmeleri konusunda temennide bulundu.

Okur, Büyük Gerdelli köyünü ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur Büyük Gerdelli köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Okur, köyde yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaşlı vatandaşların taleplerini dinleyen Okur, kaymakamlık olarak her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Duba denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araç parkını önlemek için koyulan dubalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Maarif Caddesi, Selamsız Sokak ve bağlantı yollarının üzerine denetim yapan ekipler, uygunsuz konulan dubaları tespit etti.

Dubaları toplayan ekipler tespit edilen işyerlerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca işyerlerini dubalama yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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