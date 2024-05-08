Edirne Tarım ve Orman Müdürü, dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü, dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü, dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Bayazıt, Keşan Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile birlikte Yeniceçiftlik ve Boztepe köylerinde çiftçilerle bir araya geldi. Dolu yağışından zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunan Bayazıt, zarar tespit çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, Keşan Belediyesi metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Uğur Mumcu Caddesi'nde tehlike oluşturan bir binanın yıkım işlemi güvenlik önlemleri alınarak tamamlandı.

08.05.2024 15:38
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Bayazıt, Keşan Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Yeniceçiftlik ve Boztepe köylerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunan Bayazıt, ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladıklarını belitti.

En kısa sürede zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Bayazıt, dolu yağışından ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Keşan'daki metruk binalar yıkılıyor

Keşan Belediyesi, ilçedeki metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye yetkilileri, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan ve metruk durumdaki binaların tespitini yaptı.

Çalışmalar kapsamında, Uğur Mumcu Caddesi'nde tehlike oluşturan bir binada yıkım çalışması başlatıldı.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kontrollü bir şekilde binanın yıkım işlemlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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