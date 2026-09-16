Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeği sezonu için ithalat politikaları görüşüldü - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeği sezonu için ithalat politikaları görüşüldü

Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeği sezonu için ithalat politikaları görüşüldü
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Edirne Ticaret Borsasında (ETB), yağlık ayçiçeği hasat sezonu dolayısıyla sektörün mevcut durumu, üretici ve sanayicilerin beklentileri ile ithalat politikaları değerlendirildi.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB), yağlık ayçiçeği hasat sezonu dolayısıyla sektörün mevcut durumu, üretici ve sanayicilerin beklentileri ile ithalat politikaları değerlendirildi.

ETB Başkanı Özay Öztürk, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Gürsel, Tarım Dairesi Başkanı Anıl Gürtuna Kaya ile şube müdürleri ve ticaret uzmanlarından oluşan heyeti borsada ağırladı.

Ziyarette Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve Genel Müdür Hakan Çalen de yer aldı.

Öztürk, yağlık ayçiçeği hasat sezonunda gerçekleştirilen ziyarette borsanın faaliyetleri, sektörün mevcut durumu, üreticiler, borsa üyeleri ve sanayicilerin beklentileri ile ithalat politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye tarımı ve bitkisel yağ sektörü açısından kritik bir dönemde olduklarını ifade eden Öztürk, ziyaret dolayısıyla Ticaret Bakanlığı heyeti ve Trakya Birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

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