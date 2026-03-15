Edirne, Trakya'nın En Yaşlı İli

Trakya'nın yaşlı nüfusu en yüksek ili yüzde 18 ile Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi olarak belirlendi.

Trakya'da Edirne yüzde 18 oranıyla en çok yaşlı nüfusa sahip il oldu.

Bölgede ikinci sırada yaşlı nüfusunun yüzde 17'si ile Kırklareli yer alırken, Tekirdağ'da yaşlı nüfus yüzde 10,7 olarak tespit edildi.