Edirne- ‘Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması’ Edirne’de başladı - Son Dakika
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Edirne- ‘Uluslararası Balkan Ressamları Sanat Buluşması’ Edirne’de başladı

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EDİRNE’de, Türkiye, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinden 24 ressamı bir araya getiren ‘Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması’ programı başladı.

EDİRNE'de, Türkiye, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinden 24 ressamı bir araya getiren 'Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması' programı başladı. Bir hafta boyunca kentin tarihi ve kültürel noktalarını resmedecek sanatçıların eserleri, 29 Ekim'de sergilenecek.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması' açılış töreniyle başladı. TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Edirne Valisi Yunus Sezer, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, ressam Ethem Baymak'ın da aralarında bulunduğu Türkiye, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinden 24 ressam ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

'İLHAM ALINACAK BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ'

Programın açılışında konuşan Vali Sezer, sanatçıların kalbiyle ve gönlüyle dünyaya hitap ettiklerini dile getirerek, "Onların yaşadıkları ve hitap ettikleri boyut içinde bulunduğumuz zamanın ötesine de hitap ediyor. Baktığımız zaman Edirne'den bir İlhan Koman deyince Akdeniz, Akdeniz deyince İlhan Koman akla geliyor ve eserleriyle sonsuza kadar yaşayacak. Milli mücadeleyi resmeden asker ressamlarımızdan Şehit Hasan Rıza, hem savaşın o kaos ortamını en iyi şekilde resmediyor hem de mücadelenin azmini ve onurunu bir şekilde yaşatıyor. ve savunduğu değerler uğruna da şehit ediliyor. Kendisi şehit olmuş ve bu dünyada yok ama eserleri ve ortaya koymuş olduğu değerler sonsuza kadar devam edecektir. Yine çok şanslıyız, hemen Edirne'nin ortasında Selimiye Cami ve Mimar Sinan, kubbesinin altında durunca bütün insanlığı bu barış ve huzur içerisinde kubbenin altına sığacakmış gibi bir genişlik ve enginlikte bir eser ortaya koymuş. Dışarıdan bakınca minarelerin gökyüzüne değdiği ve onunla bütünleştiği bir muhteşem bir eserin içerisindeyiz. Aslında Edirne'nin neresine bakarsak bakalım ilham alacağımız bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin bu çok kıymetli sanatçılarımız eliyle yine aynı şekilde geleceğe aktarılması, tanıtılması çok önemli ve çok kıymetli" dedi.

'SANAT BULUŞMASINDAN ÇOK DAHA BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR'

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler de üniversite olarak Balkanlar'la Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirterek, "Balkan ressamlarının Edirne'de buluşması elbette bir sanat buluşmasından çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Edirne Rumeli'nin, Edirne Balkan coğrafyasının başkentidir. Sizler öğrenci olarak bir başkentte yükseköğrenim gören insanlarsınız. Bunun altını özellikle çiziyorum, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözünün de hafızanızdan çıkmamasını arzu ederek bunu söylemek istiyorum. Tanpınar diyor ki 'Bir başkent her zaman başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine de konuşur'. Edirne bir başkenttir ve tarihin ve birçok talihsiz olayın onu susturma çabasına rağmen gördüğünüz gibi her türlü etkinlikle ve Rumeli coğrafyasının en ücra köşesine kadar uzanan etkinlik ve gücüyle başkentliğini sürdürmeye devam etmektedir" diye konuştu.

'EDİRNE'NİN GÜZELLİKLERİNİ TABLOLARA YANSITACAĞIZ'

Ressam Ethem Baymak ise "Balkanların başkenti, Rumeli'nin başkenti Edirne. Hep öyle belledik, hep öyle biliyoruz. Onun için Edirne'yi çizmek, Edirne'yi fırçalarda yaşatmak bizim borcumuzdur. Diğer çalıştaylarda olduğu gibi bu yıl da bu çalıştayda, Balkanların tüm ülkelerinden birer ikişer insan davet ettik. Edirne'yi yerinde çizmeye çalışacağız, Edirne'nin güzellikleri tabloları yansıtmaya uğraşacağız. Bu defa bir ilk yaptık, Balkan ressamları yanı sıra Türk dünyasından Azerbaycan'ı davet ettik ekibe. Umarım ilerideki yıllar içerisinde Türk dünyasını daha fazla misafir eder böylece bu tür çalıştaylar Türk dünyası seviyesinde, o kalitede yolunu almış olacaktır" ifadelerini kullandı.

SERGİYLE FİNAL YAPILACAK

Konuşmaların ardından açılış programı sona erdi. Kentte 29 Ekim'e kadar devam edecek program kapsamında sanatçılar; Trakya Üniversitesi ve Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarında gerçekleştirecekleri alan ve uygulama çalışmalarıyla sanatlarını Edirne ile buluşturacaklar. Okullarda düzenlenecek atölye çalışmalarında öğrencilerle de bir araya gelecek 24 sanatçının eserleri, 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Uluslararası Balkan Ressamları sergisiyle final yapacak.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA
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