Edirne Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan için pedal çevrildi, tur sona erdi - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan için pedal çevrildi, tur sona erdi

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Edirne Uzunköprü\'de Gazze ve Doğu Türkistan için pedal çevrildi, tur sona erdi
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Edirne Uzunköprü'de Gazze ve Doğu Türkistan'daki insanlık dramına dikkati çekmek için bisiklet turu düzenlendi. 'Pedallar mazlumlar için' sloganıyla düzenlenen turda vatandaşlar, Filistin ve Türk bayraklarıyla Adalet Meydanı'na pedal çevirdi; Kaymakam teşekkür etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Pedallar mazlumlar için" sloganıyla gerçekleştirilen "Gazze ve Doğu Türkistan Bisiklet Turu"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uzunköprü Ergene Stadı önünden başlayan etkinlikte bir araya gelen bisikletliler, ellerinde Doğu Türkistan, Filistin ve Türk bayraklarıyla Adalet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla organizasyonu düzenlediklerini belirten Köken, "Bisiklet turumuz vicdanın ve insanlığın sınır tanımadığının en güzel göstergesidir. Dualarımızla ve yüreğimizle her zaman mazlumların yanındayız. Bu anlamlı organizasyona katılan emeği geçen ve pedal çevirerek sesimize ses katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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