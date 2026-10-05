Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sokak hayvanlarına 4 Ekim'de mama verdi - Son Dakika
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sokak hayvanlarına 4 Ekim'de mama verdi

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sokak hayvanlarına 4 Ekim\'de mama verdi
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevine mama desteği verdi. 214 yıllık vakıf hayır şartları doğrultusunda temin edilen mama, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde teslim edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere mama desteği sağlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevine çuvallar dolusu mama teslim edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakıf kültüründe yalnızca insanlara değil çevre ve hayvanlara yönelik de hayır şartlarının bulunduğunu belirtti.

Reşide Hatice Hanım Vakfı ile Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın 214 yıllık vakıf hayır şartları doğrultusunda mama temin edildiğini aktaran Saraç, "Vakfeden büyüklerimiz sadece insan odaklı düşünmemiş. İnsanlar için çok sayıda hayır şartının yanında çevre ve hayvanlar için de şartlar mevcut. Bu kapsamda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınaktaki hayvanlar için mama temin ederek teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Saraç, "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında farklı hayır çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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