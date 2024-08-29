Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli\'nde 18 çocuk sünnet ettirildi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 18 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar aileleri ile birlikte Kırklareli Millet Bahçesi'nde toplandı ve TOGG ile gezdirildi. Program, bir restoranda devam etti ve Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Tören sonunda çocuklara bisiklet hediye edildi.

29.08.2024 15:46
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet ettirilen çocuklar aileleri ile Kırklareli Millet Bahçesi'nde toplandı.

Şölen kapsamında çocuklar kendileri için süslenen TOGG'la gezdirildi.

Program daha sonra bir restoranda devam etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, burada Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Toplu sünnet şölenlerini önemsediklerini ifade eden Ekici, bu tür zenginliklerin yaşatılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Ardından Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile diğer kurum müdürlerince pasta kesildi.

Tören çocuklara bisiklet hediye edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika

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