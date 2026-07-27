Edirne Vali Yardımcısı Tarım Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklamaya göre, Coşğun, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile bir araya gelerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğü personeliyle de tanışan Coşğun, İl Müdürü Köse, İl Müdür Yardımcısı ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ile Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

İl Müdürü İslam Köse de ziyaretinden dolayı Vali Yardımcısı Coşğun'a teşekkür etti.