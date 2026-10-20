Edirne Valiliği ve Okçular Vakfı protokol imzaladı, 110 okulda okçuluk kursu açılacak - Son Dakika
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Edirne Valiliği ve Okçular Vakfı protokol imzaladı, 110 okulda okçuluk kursu açılacak

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Edirne Valiliği ile Türkiye Okçular Vakfı, 'Okçuluk Benim Sporum' projesi kapsamında eğitim ve iş birliği protokolü imzaladı. Kentteki 140 okulun 110'unda açılacak okçuluk kursları için gönüllü öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeye başlandı.

Edirne'de, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda okçuluk sporunun yaygınlaştırılması amacıyla, Edirne Valiliği ve Türkiye Okçular Vakfı arasında 'Okçuluk Benim Sporum' projesi kapsamında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Edirne Valiliği ve Türkiye Okçular Vakfı arasında hayata geçirilen 'Okçuluk Benim Sporum' projesi kapsamında, işbirliği protokolü imzalandı. Kentte, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren 140 okulun 110'unda, öğrencilerin okçuluk alanına yönlendirilerek, bu sporun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projenin protokol imzası için Edirne Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Topbaş, kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

'AMACIMIZ HER ÖĞRENCİNİN OKÇULUĞA ULAŞABİLMESİ'

Burada konuşan Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Topbaş, vakıf olarak okçuluğu yaşatmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Bu çalışmalardan en önemlisi de bugün burada birlikte olduğumuz, okçuluk benim sporum projesi kapsamında amacımız tüm Türkiye'deki bütün evlatlarımızın okçulukla buluşması. Ülkemizin neresinde olursa olsun bir öğrenci; 'Ben okçuluk yapmak istiyorum' dediği zaman okçuluğa ulaşabilmesinin önünü açan bir proje. Bu anlamda ben özellikle sayın valimize, il spor müdürümüze, il eğitim müdürümüze, projeye destek veren tüm paydaşlara, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bizler okçular vakfı olarak burada çok güzel öğretmenler yetiştireceğiz. Tabii Edirne kıymetli bir şehir. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Burada bu sporun yeşermesi, daha da büyümesi, bizler için çok önemli" dedi.

'BÜTÜN OKULLARDA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer de, okçuluk sporunu Edirne'de bütün okullarda yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Bu protokolle beraber de Edirne'deki ok meydanını da, okçular tekkesini de yeniden hayata geçirmiş olacağız. Bizim ortaokul ve lisemizde 140 okulumuzdan 110 tanesinde okçuluk kurslarını sizlerle beraber açacağız ve burada da hem gençlerimize bu medeniyet anlayışımızı, bu tarihi anlayışımızı ortaya koyacağız. Hem de gençlerimizi malumunuz kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve enerjilerini doğru yönde, doğru mercilere sarf etmelerini sağlamak için de bir çalışma ortaya koyuyoruz. Hem okuldan spora, hem mahalle liginde bugün 16 bine yakın gencimizle birebir ilgileniyoruz. Okçuluk da onların çok hoşuna gidecektir, inşallah bütün Edirne'de okullarımızda bu ata sporumuzu inşallah gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü için imzalar atıldı. Vali Sezer ve Okçular Vakfı Başkanı Topbaş salonda okçuluk sporcularının hazırladığı gösterileri izleyerek, kendileri de deneyimledi. Törenin ardından, proje kapsamında okullardan gelen gönüllü öğretmenlere, okçuluk sporuyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, okullarındaki öğrencilerin okçuluk sporuyla buluşmalarını sağlayacak.

Kaynak: DHA
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