Edirne Valisi: Marka değerlerini ön plana çıkarmalıyız - Son Dakika
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Edirne Valisi: Marka değerlerini ön plana çıkarmalıyız

Edirne Valisi: Marka değerlerini ön plana çıkarmalıyız

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Sezer, kentin marka değerlerini geliştirmek ve eksiklikleri gidermek için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kaleiçi semtinin butik bir yer haline getirilmesi ve Meriç Nehri'nin turizme kazandırılması planları da açıklandı.

30.04.2024 21:35
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin hızlı bir şekilde marka değerlerini vitrine çıkarması gerektiğini söyledi.

Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması"nda, toplantının Edirne'de turizminin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Doğası, kültürel ve tarihi değerleri ve stratejik konumuyla Edirne'nin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Sezer, kentteki insan ve araç sirkülasyonunun her yıl yüzde 10-15 arttığını söyledi.

Bu yıl 10 milyon yerli ve yabancı turistin Edirne'yi ziyaret etmesini beklediklerini vurgulayan Vali Sezer, bu nedenle kentteki eksiklerin hızla giderilmesi ve marka değerlerinde ön plana çıkartılması gerektiğini söyledi.

Sezer, Edirne'yi genelde günübirlik turistlerin ziyaret ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelen turistlerin kentte geceleme oranı çok düşük. Dolayısıyla günü birlik ziyaret edip gidiyorlar. Birde turistler Selimiye, Beyazıt Külliyesi ve Meriç Köprüsü'nü ziyaret edip, Edirne ciğeri yedikten sonra kentten ayrılıyorlar. Sadece 3-4 yeri ziyaret edip gidiyorlar. Kente planlı gelişler çok az. Edirne'deki turizm potansiyelinin ancak yüzde 10'unu kullanıyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Tarihi yapılar birbirinden kopuk olduğu için bir lokasyon belirleyemiyorsunuz. Bugün Muradiye Camisi'ne insanları götürmekte zorlanıyorsunuz, çünkü giriş istikametinde sıkıntılar var. Düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bir de kenttin değerlerini daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor. İlimizin değerlerini vitrine çıkartacağımız alan ve yerleri çoğaltmamız lazım. Bir markanın yerine biz başka marka koyamadığımız sürece yerimizde sayarız ve geriye gideriz. Birçok alanda markalar oluşturmamız gerekiyor. Adı festival olabilir başka konular olabilir. Gastronomi ile ilgili çeşitlemeler yapmamız gerekir. Saray ve Rumeli mutfağını da yerli ve yabancı turistlere sunmamız gerekir."

Vali Sezer, özellikle Kaleiçi semtini butik bir yer yapmayı hedeflediklerini, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaleiçi'nde bulunan konakların birçoğunun restorasyon projesini hazırladıklarını anlatan Sezer, "Projelerini hazırladıklarımızın da ihalesini yaparak yapımına başlıyoruz. Orası gastronomi ve konaklama yönüyle çok güzel bir yer olacak. Özellikle meyve sabunlarıyla ilgili orada atölyelerin oluşturulması ve insanların bunları deneyimlemesi çok önemli. Oradaki konaklarımız bizim için çok değerli."dedi.

Edirne'nin Meriç Nehri'ni de yeterinde kullanamadığını anlatan Sezer, o bölgeyi nehir sporlarının yapıldığı, saltanat kayıklarının gezdiği, insanların nehir kıyısında yürüyüşler yaptığı çok güzel bir alan haline getireceklerini belirtti.

"Saros'ta izinsiz yapılaşmaya, dağınıklığa asla izin vermeyeceğiz"

Vali Sezer, Edirne'nin Saros Körfezi gibi muhteşem bir değeri kullanamadığını söyledi.

Kıyı bölgesinde çok karışık bir ortamın olduğunu anlatan Sezer, "Ben geçen yıl eylül ayında geldim. Kıyı kesimini gezdim. Bir kaos hali var, çadırlar, karavanlar, çöpler, at arabaları. Bir plansızlık var." dedi.

Saros Körfezi'nde atıl durumda kalmış olan limanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını anlatan Sezer, "Saros'ta izinsiz yapılaşmaya, dağınıklığa asla izin vermeyeceğiz. Oradaki işletmelerden Saros'un marka değerini düşürecek her türlü şeyden uzak durmasını isteyeceğiz. Temizlik ve güvenlik açısından sorun olmasını istemiyoruz. Bu sene deniz polisimiz de görev yapacak. Jandarmamız lokal noktalarda görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Edirne'nin turizmine katkı sunmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'ye gelen turist sayınının her geçen yıl arttığını belirtti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da Edirne'nin ziyaretçilerine kültür, inanç, doğa, deniz, gastronomi ve sağlık turizmini bir arada sunduğunu anlattı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, sektör temsilcileri, işletmeciler ve otel sahipleri katıldı.

Kaynak: AA

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