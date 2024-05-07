Edirne Valisi: Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında önlemler alındı - Son Dakika
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Edirne Valisi: Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında önlemler alındı

Edirne Valisi: Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında önlemler alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Sezer, sınır kapılarında geçişlerin sorunsuz yaşanması için ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

07.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki sınır kapılarında yolcu ve araç trafiğinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişlerinin yavaş yavaş başladığını belirten Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere diğer sınır kapılarında ilave tedbirler alındığını dile getirdi.

Sınır kapılarında geçişlerin sorunsuz yaşanması için ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz artık yavaş yavaş ülkemize girmeye başladılar bununla ilgili olarak hem Kapıkule'den hem de diğer kapılarımızdan gurbetçilerimizin ve vatandaşlarımızın ülkemize rahat bir şekilde giriş yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Emniyet tedbirlerimiz yoğunluğa göre ayarlanıyor. Gümrük Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor, ilave personel görevlendirmeleri de dahil olmak üzere hem emniyet boyutunda hem de gümrük boyutuyla önlemler alınıyor."

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi: Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında önlemler alındı - Son Dakika

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