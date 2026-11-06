Edirne Valisi Sezer, 30 bin 675 organ nakli bekleyen hasta için bağış çağrısı yaptı - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, 30 bin 675 organ nakli bekleyen hasta için bağış çağrısı yaptı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Organ ve Doku Nakli Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ndeki stantta organ bağışı çağrısı yaptı. Sezer, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ ve doku nakli beklediğini, 2025 verilerine göre günde ortalama 13 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Organ ve Doku Nakli Haftası dolayısıyla organ bağışı çağrısında bulundu.

Vali Sezer, İl Sağlık Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde kurulan bilgilendirme standını ziyaret etti.

Organ bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 verilerine göre her gün organ nakli bekleyen ortalama 13 hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Organ nakillerinin büyük çoğunluğunun akrabalar arasında gerçekleştiğine değinen Sezer, "Bu noktada da 30 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta var. Bu konu hayati ve önemli. Her organ nakli bir can demek. Organ bağışı yapmak isteyen herkesten desteklerini talep ediyoruz." diye konuştu.

Vali Sezer, organ nakli konusunun daha fazla gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Hayata tutunmak isteyen, organ nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğuna işaret eden Sezer, "Hemşerilerimizi bu noktada sağlık çalışanlarımız bilgilendiriyorlar. 24 saat ulaşabilecekleri iletişim kanallarımız açık." dedi.

"Bu oranları artırmamız gerekiyor"

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da tüm yıl boyunca organ nakline ilişkin okullarda, ceza infaz kurumlarında ve sağlık kuruluşlarında bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ ve doku nakli beklediğini dile getiren Yıldırım, "Geçen yıl günde ortalama 13 kişi organ ve doku nakli beklerken vefat ettiler. Ülkemizde genellikle canlı kişilerden yapılıyor. Akrabamız ve yakınımızdan yapılıyor ama kadavradan ya da vefat ettikten sonra yapılan doku nakilleri oldukça az. Bu oranları artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Organ bağışında bulunan Eğitime Destek Platformu Eğitim Koordinatörü Murat Erkürekçi de bir hastaya hayat vereceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Tüm organlarını bağışladığını anlatan Erkürekçi, ailesinin de bağışçı olacağını söyledi.

Vali Sezer, Erkürekçi'ye organ bağışı kartını vererek duyarlılığından??????? dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Yıldırım ve sağlık çalışanları da organ bağışında bulunanlara kartlarını verdi.

Kaynak: AA
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