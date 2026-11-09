Edirne Valisi Sezer, Atatürk'ü vefatının 88. yılında hüzün ve minnetle andı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde derin bir hüzün, saygı ve minnetle andığını belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca tarihi bir lideri kaybetmenin hüznünü barındıran bir yas günü olmadığını ifade eden Sezer, bu tarihin Atatürk'ün hatırasını, fikirlerini ve millete armağan ettiği değerleri akıl ve bilim rehberliğinde yeniden anlama vesilesi olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün milletin varoluş mücadelesi verdiği en zor dönemde bağımsızlık meşalesini yakarak milletin kararlılığına öncülük ettiğini vurgulayan Sezer, inanç, cesaret ve fedakarlıkla yürütülen Milli Mücadele'nin eşsiz bir zaferle sonuçlandığını belirtti.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile milli iradeyi esas alan çağdaş bir devletin temellerini attığını aktaran Sezer, hukuktan eğitime, bilimden kültüre kadar hayatın her alanında gerçekleştirilen köklü reformların ülkenin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

Sezer, bilimsel aklı, milli egemenliği ve çağdaş uygarlık hedefini merkeze alan Atatürk'ün mirasının yalnızca geçmişin gurur tablosu olmadığını, geleceği inşa ederken de en güvenilir kılavuz olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'i korumanın ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımanın önemine değinen Sezer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak ve birlik ile beraberliğimizi daim kılmaktır."

Atatürk'ün bedenen aralarından ayrılmış olsa da ileri görüşlülüğü, eserleri ve milletin gönlünde bıraktığı silinmez izlerle yol göstermeye devam edeceğini belirten Sezer, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Aziz hatırası, milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Ruhu şad olsun."