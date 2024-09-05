Edirne'de Kuraklığa Rağmen Çeltik Üretimi Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Kuraklığa Rağmen Çeltik Üretimi Kurtarıldı

Edirne\'de Kuraklığa Rağmen Çeltik Üretimi Kurtarıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, aşırı kuraklığa rağmen alınan önlemlerle çeltik üreticilerinin ürünlerini kurtardıklarını söyledi. Vali Sezer, içme suyu noktasında sıkıntı yaşanmadığını, ancak Tunca Nehri'nin debisinde düşüş olduğunu belirtti. Gelecek yıl tarım ile ilgili çalıştay düzenleneceğini ve sulama sıkıntısı yaşayan bölgeler için çözümler üretileceğini ifade etti.

05.09.2024 17:47
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Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgedeki aşırı kuraklığa rağmen alınan önlemler sayesinde çeltik üreticilerinin ürününü kurtardığını söyledi.

Vali Sezer, İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Sezer, daha sonra yaptığı açıklamada içme suyuyla ilgili sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdiklerini, yağışların son derece kısıtlı olduğunu belirtti.

İçme suyu noktasında aldıkları önlemlerle hiçbir vatandaşın sıkıntıya düşmediğinin altını çizen Sezer, yaz döneminin çok kurak geçtiğine işaret etti.

Özellikle kuraklıktan en fazla etkilenen Tunca Nehri'nin son bir ayda debisinin saniyede 2 metreküp kadar düştüğünün altını çizen Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mucizevi bir şekilde alınan önlemler ve kademeli sulama sistemiyle Tunca ve Meriç Nehri'nden sulama yapan üreticilerin çok şükür çeltiklerini kurtardık. Fakat önümüzdeki yıl bizim tarımla ilgili çalıştay yapmamız gerekiyor. Bütçe ayırarak sulama yöntemlerini de kullanacak şekilde sulama sıkıntısı yaşanan bölgelerimize çözüm getirmemiz gerekiyor. Tunca Nehri'nde kademeli su biriktirme yöntemiyle ilgili DSİ çalışmalar yapıyor.

Suakacağı köyünde '1,5 milyon metreküp su biriktirme yeri olabilir mi' ona bakıyoruz. Bunun dışında Çömlekköy Barajı inşaatı da başladı. Barajın inşaat alanında su depolama barajı yapılacak. Baraj alanında 2 milyon metreküp depolama alanına sahip küçük mini bir baraj da olacak. Onu da değerlendiriyoruz. Onu erkene alıp yaparsak zor dönemlerde su sıkıntısı çekmeyiz."

Vali Sezer, kentin birçok problemini çözdüklerini, artık daha fazla katma değeri olan işlere yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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