Edirne Valisi Sezer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 9. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Hain darbe girişiminin, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerin kararlılığı, emniyet güçlerinin şanlı cansiperane mücadelesi ve Türk milletinin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellendiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"O gece milletimiz tanklara, tüfeklere, uçaklara karşı yüreğiyle, inancıyla ve bayrağıyla karşı koymuş, canı pahasına milli iradeye sahip çıkmıştır. Türkiye tarihinin en alçak ihanetlerinden birine uğrarken vatan evlatları, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek şehadet şerbetini içmiş, gazi olmuştur. 15 Temmuz, bir milletin yeniden şahlanışı, birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin destanıdır. Unutulmayacak bir kararlılıkla yazılan bu destan, sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatıdır. Bu vatanın evlatları, daima demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla kutluyorum."