Edirne Valisi Sezer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin, vatanına ve milli iradesine her şart altında sahip çıkacağının tüm dünyaya ilanı olmuştur. Dumlupınar'da yakılan zafer meşalesi, yalnızca Milli Mücadele'nin kaderini değil, milletimizin geleceğini de aydınlatmıştır.

Bu büyük zafer, vatan sevgisi, sarsılmaz inanç, fedakarlık ve birlik ruhunun eşsiz bir eseridir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi aynı inanç ve kararlılıkla korumak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır."

Sezer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andığını belirterek, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.