Edirne Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında annelerin karşılıksız sevginin, sonsuz fedakarlığın, merhametin ve şefkatin en güzel temsilcileri olduğunu belirtti.

Annelerin bir evladın ilk öğretmeni, ilk sığınağı ve en güvenli limanı olduğunu ifade eden Sezer, güçlü aile yapısının ve güçlü toplumun temelinde annelerin bulunduğunu dile getirdi.

Sezer, "Bizler anneyi dünyanın en kıymetli emaneti olarak gören, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışını yaşatan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu nedenle annelerimize duyduğumuz sevgi, saygı ve vefa yalnızca bir güne değil, hayatımızın her anına yayılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, kendi mutluluğunu evladının mutluluğunda bulan, varlıklarıyla hayata anlam katan ve dualarıyla güç veren annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirten Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Aynı fedakarlığın en yüce örneklerinden birini sergileyen aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ile gazi annelerimizin emekleri ve vakur duruşları da milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatımıza değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."