Edirne Valisi Sezer, Fevzipaşa İlkokulunda devamsızlık ve sosyal koşulları ele aldı

Edirne Valisi Sezer, Fevzipaşa İlkokulunda devamsızlık ve sosyal koşulları ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Sezer, öğrencilerin devamsızlık durumları, ailelerinin sosyal koşulları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı; sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Fevzipaşa İlkokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Sezer, öğrencilerin devamsızlık durumları, ailelerinin sosyal koşulları ve okulda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Sınıfları da gezen Sezer, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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