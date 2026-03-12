Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
12.03.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen iftara katılan Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle sohbet etti.

Jandarma teşkilatının özverili çalışmaları ve fedakarlığını vurgulayan Sezer, şehitlere ve ebediyete irtihal etmiş gazilere Allah'tan rahmet dileyerek, jandarma personeline şükranlarını sundu.

Vali Sezer'e eşi Canan Sezer de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Jandarma, Politika, Valilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:09:39. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Sezer, jandarma personeli ve şehit aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.