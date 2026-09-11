Edirne Valisi Sezer, Tuncaspor yöneticilerinden bilgi aldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tuncaspor Kulübü yöneticilerini kabul etti. Valilik açıklamasına göre Sezer, yöneticilerden bilgi alarak yeni sezonda başarı diledi; kulüp yöneticileri de destekleri için teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tuncaspor Kulübü yöneticilerini kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, kulüp yöneticilerinden bilgi alarak yeni sezonda başarı diledi.
Tuncaspor yöneticileri de Sezer'e destekleri için teşekkür etti.
Kaynak: AA
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