Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

12.02.2025 15:47
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kiremitçisalih köyünde düzenlenen toplantıya katılan Sezer'i Şehsuvarbey Ortaokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı karşıladı.

Sezer, öğrencilere gösterileri dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Sezer, köydeki düğün salonunda düzenlenen toplantıda, üç ayda bir düzenledikleri muhtarlar toplantılarıyla yaptıkları işleri istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bu yıl Lalapaşa, Havsa ve Süloğlu'nda yaptıkları toplantıların ardından Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde de muhtarlarla bir araya geleceklerini anlatan Sezer, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Bazen sahip olduğumuz değerleri kendimize de hatırlatmamız lazım ki neye sahip olduğumuzu unutmayalım. Unutmayalım ki bu güzel memlekete daha iyi hizmet edelim." dedi.

Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların göndermiş oldukları ödeneklerle kentin eksiklerini tamamladıklarını, serhat şehri Edirne'yi daha da güzelleştirdiklerini dile getirdi.

En iyi ve en faydalı işleri en kısa zamanda yapmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sezer, "Yapılan işleri de takip ediyoruz. Amacımız yaptığımız işlerde milletimizin duasını, beğenisini almak. Yaptığımız iş milletimizin ihtiyacını gidermiyorsa o işin anlamı yok. Bir araya gelerek görüşüp istişare edeceğiz ki yaptığımız işlerde bereket olsun." diye konuştu.

Edirne'de köylerde nüfusun korunması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sezer, tarım ve hayvancılığı projelerle destekleyerek devam ettirmek gerektiğini belirtti.

Edirne'de büyük sulama projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Sezer, "İnşallah ikinci GAP gibi Çakmak Barajı'nın da iletim hattını bitirip, bu ay içinde gölete su basmaya başlayacağız. Geçen yıl yaşanan su sıkıntısını inşallah Meriç ve Ergene için yaşamayacağız. O açıdan da sulama projelerine büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Köylerin altyapı eksiklerini tamamlayıp, yolarını güzelleştirmek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Sezer, köy yollarına 100 kilometreden fazla sıcak asfalt atıldığını belirtti.

Vali Sezer, Edirne ve ilçelerinde tüm köylerin eksiklerinin giderileceğini, özellikle köylerde içme suyu sıkıntısı çeken hiçbir evin kalmayacağını sözlerine ekledi.

Muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Sezer, sorunların kısa zamanda çözüleceğini vurguladı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de Uzunköprü ve köylerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Ediz Martin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Çigdem Gegeoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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