Edirne Valisi Sezer, yeni göreve başlayan İdare Mahkemesi Başkanı Çelik'i ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, İdare Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Cihan Çelik'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Çelik, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Vali Sezer'e teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı olarak göreve başlayan Cihan Çelik'i ziyaret etti.
Sezer, Çelik'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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