Edirne Valisi Süloğlu ilçesini ziyaret etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı bahçesinde Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen tarafından karşılanan Sezer, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Edirne'de asfaltlama çalışmaları

Edirne'de asfalt çalışması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kısmen kapatılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu, Acar Park arasında asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma nedeniyle bugün İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu, Acar Park arasındaki yol, çalışmalar tamamlanana kadar kısmen trafiğe kapalı olacak.

Bu güzergahta trafik her iki yönde kontrollü olarak sürdürülecek.

Keşan'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, köylere atılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Olcay Tanışan ile Büyük Doğanca köyünü ziyaret etti.

Köydeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Opr.Dr. Mehmet Özcan dalış turizmin gelişmesi amacıyla Saros Körfezi Mecidiye açıklarında bulunan gemi batığı, su altı tarihi müzesi üzerlerine de yer tespiti yaptı.

Tespitin ardından bölgeye şamandıra konuldu.