Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kadınların karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün temsilcileri olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sezer, Türk kadınına verilen değeri vurgulayarak, kadınların toplumun her alanında daha etkin olmaları için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, kadınların üretime yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla birçok projenin hayata geçirildiğini belirtti.

08.03.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında kadınların karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün yegane temsilcileri olduğunu belirterek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Kahraman Türk Kadını sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" diyerek Türk kadınına verdiği değeri ifade ettiğini belirten Sezer, 5 Aralık 1934'te dünyadaki gelişmiş birçok ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiğini ifade etti.

Toplum yapısını şekillendiren kadınların, hayatın bütün alanlarına daha etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak içim çalıştıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda birçok başarılı projeyi uygulamaya koyduk. SODAM, halk eğitim merkezleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri aracılığı ile yüzlerce kadınımızı üretime yönlendirdik. Bu merkezlerde kadınlarımız tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin satışı için www.edirneyoresel.com.tr sanal marketi hizmete açtık. Bu sayede üreten kadınlarımız hem kendi aile bütçelerine hem de şehrimizin ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamış oldular. Bizler hayatın her alanında tüm kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mahzen-5 Operasyonunda Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
    10:38 Mahzen-5 Operasyonunda Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

    Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

  • Edirne'de Kadın Polisler Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un Kabrini Ziyaret Etti
    10:38 Edirne'de Kadın Polisler Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un Kabrini Ziyaret Etti

    Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler, Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti. Ziyarette çiçek bırakılarak dua edildi ve şehitler anıldı. Ziyarete şehidin annesi ve babası da katıldı.

  • Trabzonspor Altyapısından İki Genç Futbolcu Profesyonel Sözleşme İmzaladı
    10:37 Trabzonspor Altyapısından İki Genç Futbolcu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

    Trabzonspor alt yapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, genç futbolcular 3.5 yıllık sözleşmelerini imzaladılar. İki futbolcu da ailelerine, hocalarına ve kulübe teşekkür ederek, Trabzonsporlu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

  • Kayserispor'a 192 bin TL para cezası
    10:37 Kayserispor'a 192 bin TL para cezası

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Kayserispor'a toplam 192 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.

  • Bursa'da Kadın Şoför, Hem Servis Yapıyor Hem Ev İşlerine Bakıyor
    10:36 Bursa'da Kadın Şoför, Hem Servis Yapıyor Hem Ev İşlerine Bakıyor

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servis minibüsü şoförlüğü yapan Nazire Atış, ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor. Usta şoförlere taş çıkartan Nazire Atış, mesleğini severek yaparken, diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor. Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, kadın şoförlerin sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

  • Muradiye OSB Yönetimi Güven Tazeledi, Yeni İmkanlar Hakkında Bilgi Verildi
    10:35 Muradiye OSB Yönetimi Güven Tazeledi, Yeni İmkanlar Hakkında Bilgi Verildi

    Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.

  • Samsun'da firari hükümlü yakalandı
    10:33 Samsun'da firari hükümlü yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari T.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • Kayseri Ticaret Odası (KTO) ENHANCER İş Dünyası Buluşması Düzenlendi
    10:32 Kayseri Ticaret Odası (KTO) ENHANCER İş Dünyası Buluşması Düzenlendi

    Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları, panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.

  • Samsun'da yapılan aramada 5 tabanca ve 44 mermi ele geçirildi
    10:32 Samsun'da yapılan aramada 5 tabanca ve 44 mermi ele geçirildi

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 3'ü kuru sıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca ve 44 adet mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


08:27 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?
07:44 Muğla’da 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
07:40 Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim
22:15 Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı: Sevgi izi dövmesi yaptırmak caiz
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
10:10 Seksenler Dizisi Oyuncusu Efe Deprem Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti Seksenler Dizisi Oyuncusu Efe Deprem Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
09:46 Survivor All Star’da adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu Survivor All Star'da adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu
09:37 Haber alınmayan kadın evinde kanlar içinde bulundu Haber alınmayan kadın evinde kanlar içinde bulundu
09:04 Cüneyt Dizdaroğlu’nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi Operasyonda 15 şüpheli yakalandı Cüneyt Dizdaroğlu'nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi! Operasyonda 15 şüpheli yakalandı
08:04 Kızılcık Şerbeti’nde oynayan Berkay Akdemir, Aldatmak dizisine transfer oldu Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Berkay Akdemir, Aldatmak dizisine transfer oldu
00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 10:39:02. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement