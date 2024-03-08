Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sezer, mesajında kadınların karşılıksız sevginin ve eşsiz hoşgörünün yegane temsilcileri olduğunu belirterek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Kahraman Türk Kadını sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" diyerek Türk kadınına verdiği değeri ifade ettiğini belirten Sezer, 5 Aralık 1934'te dünyadaki gelişmiş birçok ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiğini ifade etti.
Toplum yapısını şekillendiren kadınların, hayatın bütün alanlarına daha etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak içim çalıştıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda birçok başarılı projeyi uygulamaya koyduk. SODAM, halk eğitim merkezleri, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri aracılığı ile yüzlerce kadınımızı üretime yönlendirdik. Bu merkezlerde kadınlarımız tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin satışı için www.edirneyoresel.com.tr sanal marketi hizmete açtık. Bu sayede üreten kadınlarımız hem kendi aile bütçelerine hem de şehrimizin ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamış oldular. Bizler hayatın her alanında tüm kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Yunus Sezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler, Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret etti. Ziyarette çiçek bırakılarak dua edildi ve şehitler anıldı. Ziyarete şehidin annesi ve babası da katıldı.
Trabzonspor alt yapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, genç futbolcular 3.5 yıllık sözleşmelerini imzaladılar. İki futbolcu da ailelerine, hocalarına ve kulübe teşekkür ederek, Trabzonsporlu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Kayserispor'a toplam 192 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servis minibüsü şoförlüğü yapan Nazire Atış, ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor. Usta şoförlere taş çıkartan Nazire Atış, mesleğini severek yaparken, diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor. Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, kadın şoförlerin sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari T.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları, panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 3'ü kuru sıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca ve 44 adet mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?