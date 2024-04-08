Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sezer, mesajında, milli ve dini günlerin toplulukları millet yapan en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.
Ramazan Bayramı'nın, Türk ve İslam toplumunu bir arada tutan en önemli değerlerden olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Milli birlik, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bu günlerde, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesi en büyük temennimizdir. Bu özel günlerde ümitler yeşermekte, gönüller alınmakta, dargınlar barışmakta, kaybettiklerimizin hatıraları tazelenerek rahmetle anılmaktadır."
Ramazan boyunca Edirne'de şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere vatandaşlarla mahallelerde iftar programları düzenlediklerini aktaran Sezer, şöyle devam etti:
"Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından yurttaşlarımızla düzenlediğimiz iftar programlarında bir araya gelerek gönül bağlarımızı güçlendirdik. Edirne'nin sembolü Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gölgesinde her dinden ve her milletten insanı, kısacası tüm Balkanları bir araya getirerek iftarımızı taçlandırdık. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nın huzur iklimi vesilesiyle tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyoruz. Bayram coşkusunu yaşadığımız bugünlerde kıymetli Edirneli hemşerilerimin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Yunus Sezer'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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