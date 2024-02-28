Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' Projesi tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' Projesi tanıtım toplantısına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, \'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta\' Projesi tanıtım toplantısına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' Projesi kapsamında kurulan mutfak atölyesini ziyaret etti. Vali Sezer, kursiyerler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bilgi aldı ve başarı diledi. Proje, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün karşılanması amacıyla eğitimler düzenlemekte ve başarılı olan kursiyerleri istihdam etmektedir.

28.02.2024 09:30
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Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tanıtım toplantısına katıldı.

Proje kapsamında kurulan mutfak atölyesini gezen Vali Sezer, kursiyer ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ve yetkililerden bilgi alan Sezer, kursiyerlere başarı diledi.

Akademideki eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünün karşılanması hedefleniyor.

Akademide eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sektörde istihdam edilecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' Projesi tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
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