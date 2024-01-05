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Edirne Valisi Yunus Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti. Vali Sezer, Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde restore edilen 5 asırlık camiyi gezip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyonun hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Sezer'e, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi\'ni ziyaret etti
05.01.2024 - 13:40,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da restorasyon çalışmaları devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde restore edilen 5 asırlık camiyi gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, restorasyonun tamamlanması için çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.

Kaynak: AA
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