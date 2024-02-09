Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan\'da ziyaretlerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ayrıca Türkiye Muhtarlar Derneği Keşan Şubesi'ni ziyaret eden Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve kurum müdürleri de eşlik etti.

09.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Sezer, asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezer, Türkiye Muhtarlar Derneği Keşan Şubesi'ni de ziyaret etti.

Şube Başkanı Abdullah Kemik ve muhtarlarla bir araya gelen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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