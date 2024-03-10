Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit jandarma er Salih Kasap\'ın ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1994'te Düzce'de şehit olan jandarma er Salih Kasap'ın ailesini ziyaret etti.
Sezer, şehidin annesi Elmas, babası Ramis ve kardeşi Süleybe Kasap'a ziyarette bulundu.
Aile üyeleriyle sohbet eden Sezer, Elmas ve Süleybe Kasap'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.
Şehit ailelerinin, devletin en kıymetli emanetlerinden olduğunu belirten Sezer, "Bu toprakları bizlere canlarıyla vatan eyleyen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.
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Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, kendisine 'dur' ihtarında bulunan trafik polisini aracıyla sürükleyerek yaraladı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayında yapılacak bir dizi etkinlik, hizmet ve düzenlemeyi duyurdu. İBB, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, alışveriş kartı ve nakit desteği sağlayacak. Ayrıca iftar çadırları kurulacak, kumanya dağıtımı yapılacak ve hastane acil servislerinde sahurluk dağıtımı gerçekleştirilecek. Metro ve otobüs seferleri de düzenlenecek. İBB'ye bağlı kültür merkezleri ve müzeler de ramazan programları düzenleyecek ve ücretsiz ziyaret imkanı sunacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında söyleşi, meddah gösterileri, konserler ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan '2024 Ali Emiri Kültür ve Sanat Sezonu' kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gıda Sanayi Müdürü Yılmaz Akın ile birlikte 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Tek Çatı Altında Toplanması Projesi' kapsamında, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve Kooperatifi, S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Namlı Lezzetler'e ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde üretim yerleri, üretim, satış ve sunum hakkında bilgi edinildi ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Midyat Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Hasankeyf'e gezi düzenledi. Gezi sırasında öğrenciler, Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Türbesi gibi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Ayrıca tekne turuyla Hasankeyf Kalesi ve tarihi mağaraları da görme fırsatı yakaladılar.
Bodrum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen mahalle iftarları başlıyor. İlk iftar 11 Mart Pazartesi akşamı Ortakent Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleşecek. Ramazan Ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulacak olan iftar sofralarında binlerce mahalle sakini ağırlanacak.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Aşılama, Budama ve Gübreleme Eğitimi'nde çiftçilere meyve çeşitleri hakkında teknik bilgiler verildi. Eğitim, bölge çiftçilerinin gelirini artırmayı hedeflemektedir.